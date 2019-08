Manchester United : Ibrahimovic propose ses services

En zone mixte après le derby de Los Angeles, Zlatan Ibrahimovic a fait un appel du pied à Manchester United, son ancien club.

Pas de retour prévu

« J’ai gagné 33 trophées »

Zlatan Ibrahimovic n’évolue plus en Europe. Mais il sait encore y faire parler de lui. Joueur du LA Galaxy, aux Etats-Unis, l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain s’est exprimé sur l’actualité d’un autre de ses anciens clubs, à savoir Manchester United. En rapportant tout à lui, et avec une certaine forme d’égocentrisme, comme il a toujours fait.« Les lions rugissent toujours, a-t-il lâché en zone mixte, dans des propos rapportés par le Daily Star. Je pourrais encore facilement jouer en Premier League. Si Manchester United a besoin de moi, je suis là. » Auteur d’un doublé face à l’autre club de Los Angeles, lors d’un match qui s’est finalement soldé par un nul (3-3), le buteur a néanmoins réfuté l’idée d’un retour : « Pour l’instant, je suis un joueur du LA Galaxy, et c’est ce sur quoi je me concentre. »Ibrahimovic en a aussi profité pour exposer, de nouveau, son CV. « J’ai fait mon job en Europe, et j’ai aimé le faire. J’ai gagné 33 trophées et j’espère pouvoir en gagner d’autres ici. Nous verrons ensuite où je finirai. » Et même si Manchester United traverse déjà une période de remous, avec un nul concédé à Wolverhampton et une défaite subie à domicile face à Crystal Palace (1-2), le joueur de 37 ans ne s’inquiète pas : « Vous savez comment est le championnat anglais. Jusqu’au bout, rien n’est jamais fini. Tout peut arriver. »