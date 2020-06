Manchester United : Fati dans le viseur

L'Olympique de Marseille a dévoilé ses maillots pour la saison 2020-21 ce samedi sur son site officiel.



La ville de Marseille est à l'honneur

L’Olympique de Marseille et son équipementier Puma ont présenté ce samedi matin leur jeu de maillots pour l’exercice 2020/2021.Le slogan utilisé valide cette idée : « Inspirés pour notre ville, pensés pour le combat ». Plusieurs joueurs de l’équipe professionnelle se sont prêtés au jeu des photos, comme Dimitri Payet, Florian Thauvin, Steve Mandanda ou encore Valentin Rongier. Et le rendu est plutôt beau au vu des nombreux clichés publiés sur le site des vice-champions de France.Le maillot domicile de l’équipe phocéenne se caractérise par des formes géométriques assez uniques sur l’intégralité de la tenue. Et celle-ci est « directement inspirée de l'architecture moderne du XXe siècle ».comme le bloc d’habitation de la « Cité Radieuse le Corbusier ». Pour ce qui est de la tunique extérieure, elle est en bleu marine, mais possède aussi des détails or et du bleu ciel sur le col. Là aussi, on a voulu rendre hommage à la ville de Marseille, avec une interprétation assez originale et très réussie de son paysage urbain.Pour rappel, la marque allemande Puma habille l’OM depuis la campagne 2018/2019. Et l’engagement entre les deux parties s’étend jusqu’en 2023. Le sponsor maillot (« Uber Eats ») reste aussi le même et apparait dans un format monochrone noir sur les maillots.