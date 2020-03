Manchester United entre dans la danse pour Pierre-Emerick Aubameyang

Le FC Barcelone à fond sur l'ancien joueur de l'ASSE

L'Inter Milan sur les rangs

Manchester United prêt à mettre le paquet sur Aubameyang



Aubameyang heureux à Arsenal ?

Arsenal obligé de le vendre ?

Les rumeurs vont bon train concernant l'avenir de l'attaquant de 30 ans, désireux de jouer la prochaine Ligue des Champions et gagner des trophées.En effet, la situation d'Arsenal cette saison, pourrait le pousser à un départ. Le club londonien, 9e de la Premier League, s'éloigne d'une qualification pour la plus prestigieuse compétition européenne. Un billet pour l’Europa League est encore loin d’être acquis.Plusieurs cadors souhaiteraient profiter de cette situation pour enrôler le capitaine des "Panthères".Privé de Luis Suarez, au repos forcé pour plusieurs mois, le club catalan est en quête d'un attaquant susceptible de renforcer son secteur offensif en vue du prochain exercice. Le club catalan aurait fait du joueur d'Arsenal sa priorité.Le club lombard songerait à l'ancien stéphanois dans l'optique de remplacer Lautaro Martinez, partant cet été.Le club mancunien veut recruter un serial buteur. Selon le Mirror, les Reds Devils seraient prêt à débourser les 55 millions d'euros, réclamés par Arsenal.Malgré ses envies d'ailleurs, l'ancien joueur du Borussia Dortmund, a affirmé récemment qu’il adorait sa vie chez les Gunners« J’adore les fans ici et quand j’étais plus jeune, je regardais toujours Arsenal parce qu’ils avaient de grands joueurs. C’est pour ça que j’ai signé ici. C’est un plaisir d’être joueur Gunners et je suis vraiment heureux. J’ai envie de rester longtemps » a déclaré le joueur sur le site officiel du club londonien.Arsenal espère bien évidemment conserver son meilleur élément aux avant-postes. Cependant, le club londonien pourrait être obligé de le vendre s’il ne veut pas le voir partir gratuitement à l’issue de la saison prochaine. En effet, le contrat d'Aubameyang expire en Juin 2021.Une chose est sûre : "Auba" sera l’un des dossiers à suivre au prochain mercato.A lire aussi sur Orange Football Club >> Le Barça connaît le prix à payer pour Aubameyang