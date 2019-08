Manchester United chaud pour Mario Mandzukic (Juventus)

Selon La Gazzetta dello Sport, Manchester United serait en contacts très avancés avec Mario Mandzukic, l’attaquant polyvalent de la Juventus Turin. Le Croate pourrait percevoir un salaire annuel de 6 M€ avec les Red Devils.

Mario #Mandzukic and #ManchesterUnited are in advanced talks. For him is ready a contract until 2021 with option to 2022 by €6M a year. #transfsrs #MUFC #mutd