Manchester United : Bruno Fernandes sur les traces de Cantona ?

Paul Parker, ancien joueur de Manchester United, a comparé la nouvelle recrue Bruno Fernandes à Eric Cantona.

« Bruno Fernandes est un artiste, comme Cantona »

Bruno Fernandes, le milieu de terrain international portugais, a été la tête de gondole du mercato mancunien en janvier. L’ancien joueur du Sporting, recruté pour 60M€, suscite beaucoup d’attentes. Et peut-être même un peu trop., la légende locale et un des meilleurs joueurs de l’histoire du club. C’est le cas de Paul Parker, un ancien des Red Devils et qui a côtoyé l’attaquant français pendant quatre ans du côté d’Old Trafford.Bruno Fernandes n’a pour l’instant joué qu’un seul match pour MU. C’était contre Wolverhampton.. "Fernandes et quelqu’un qui crée des opportunités et est assez courageux pour faire des passes et tenter de gagner des matchs de football ", a déclaré l'ex-arrière droit des Red Devils à Talksport. "Il y a des joueurs qui fonctionnent comme ça, ce sont des artistes. Ces joueurs, on ne les bâtit pas. Ces joueurs, vous ne les bâtissez pas. Les artistes naissent comme ça. C'est comme Eric Cantona, quand il est arrivé au club en 1992". Tout en soulignant des similitudes entre ces deux joueurs, Parker admet cependant qu’il y a « peu de chances pour que Fernandes ait le même impact à MU que Cantona ».