🔴Premier League (7e J): Manchester United - Arsenal en direct

Jupiler Pro League

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Turquie: (30/09/2019)

Cette semaine, nos reprĂ©sentants africains sur leont Ă©tĂ© particulièrement prolifiques, en inscrivant un total de 29 rĂ©alisations sur les terrains europĂ©ens. Auteur derĂ©alisations en autant d'apparitions en ce dĂ©but de saison en Raiffeisen Super League suisse , le "serial-buteur" camerounais des Young Boys de Berne,, occupe toujours la tĂŞte de notre Top 10 des meilleurs buteurs africains en Europe. Des performances exceptionnelles qui permettent Ă©galement Ă l'attaquant de 26 ans de trĂ´ner au sommet du classement des meilleurs artificiers du championnat suisse. A lire aussi >> Suisse: Jean-Pierre NsamĂ© affole les compteurs A la seconde marche du podium, on retrouve l'expĂ©rimentĂ© canonnier congolais d'Antwerp (Belgique),(33 ans/ 7 buts), qui devancejoueurs comptabilisantrĂ©alisations dans leurs escarcelles alors que l’exercice 2019/2020 vient Ă peine de dĂ©marrer (Pierre-Emerick Aubameyang, Habib Diallo, Victor Osimhen, ZĂ© LuĂ­s, Oussama Idrissi et Papiss CissĂ©) Il convient de noter Ă©galement que la grande performance du weekend Ă©coulĂ© est Ă mettre Ă l’actif de l'attaquant ivoirien de Yohan Boli , qui s’est remarquablement illustrĂ© samedi en inscrivant un magnifique doublĂ© face Ă(3-3). L'international ivoirien (2 sĂ©lections) porte ainsi son total but cette saison Ă 5 unitĂ©s enet intègre dĂ©sormais le Top 10 des meilleurs artificiers africains en Europe.Les meilleurs buteurs africains en: 1) Pierre-Emerick Aubameyang : 6 buts 2) Mohamed Salah et Sadio ManĂ© : 4 buts 3) Riyad Mahrez, Jordan Ayew, Wilfried Ndidi et Moussa Djenepo : 2 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Habib Diallo et Victor Osimhen: 6 buts 2) Islam Slimani et Rachid Alioui : 4 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Karl Toko-Ekambi, Ansu Fati, Samuel Chukwueze et Ramon Azeez : 2 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Amine Harit : 4 buts 2) Salif SanĂ© et Streli Mamba : 2 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Christian KouamĂ© : 3 buts 2) Gervinho et Kevin-Prince Boateng, Alfred Duncan et Hamed Junior Traorè : 1 but