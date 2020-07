Manchester City : Un nouveau renfort défensif pour Guardiola ?

Le gardien de but qui n'a plus porté la tunique des Lions depuis la Messe Mondiale en Russie, il y a deux ans et même si une facture avec son club Horoya AC aurait tout chamboulé, il est clair qu'Aliou Cissé ne l'a plus dans ses plans. « À Mon avis, les choses sont simples et je ne vais pas les compliquer. Pour moi, s’il ne m’a pas convoqué, c’est qu’il n’a pas besoin de mes services sur ce match ou cette campagne. C’est tout. Je ne vais pas chercher à savoir ce que le coach a derrière la tête. Je me dis juste qu’il a ses raisons, ce que je lui reproche par contre, c’est le fait qu’il ne m’ait pas appelé pour me parler de ma non-convocation, parce que quand même, je suis un doyen dans cette équipe. Je voudrais qu’on discute, parce qu’on a de bonnes relations. Il pouvait me joindre par téléphone, comme il l’a fait lorsqu’il a appris ma blessure, pour au moins me remercier pour les services que j’ai rendus à l’équipe nationale du Sénégal. Et, ensuite m’expliquer qu’il voulait donner la chance aux plus jeunes et je comprendrais. Mais, ce n’est pas grave. Le coup est déjà passé et je suis à fond derrière le coach qui reste mon grand frère », explique-t-il. Actuellement au Sénégal depuis 5 mois, le gardien a repris les matches amicaux avec la Linguère de Saint-Louis pour préparer la reprise de la compétition après sa longue blessure et la crise de covid-19 qui a mis tout le monde de football dans l'impasse. A lire aussi >> Un nouveau contrat et une reconversion au Horoya pour Khadim Ndiaye