Manchester City sur Harry Maguire (Leicester)

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Kamara, a communiqué la liste des 23 Eléphants retenus pour la CAN 2019.

Après dix jours de préparation intense à Chantilly couronnés par le match amical gagné face aux Comores (3-1), le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Kamara a publié la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN 2019. Par rapport à la prés-liste de 27, trois joueurs ont été jugés inaptes pour cause de blessures constatés après plusieurs examens médicaux. Il s’agit de Abdoul Karim Cissé, Abdoulaye Bamba et Ismaël Diomandé . Quant défenseur Simon Deli et à l'attaquant Yohan Boli, "leur non-sélection est le libre choix du sélectionneur", précise la FIF. Appelé en cours de stage, le latéral gauche du Stade Rennais Souleyman Bamba figure dans cette liste finale. Pour rappel, la Côte d'Ivoire affrontera l'Afrique du Sud, le Maroc et la Namibie dans le groupe D de la CAN 2019.Sylvain Gbohouo (TP Mazembe, RD Congo), Ali Badra (Free State Stars, Afrique du Sud), Tapé Ira (FC San Pedro).Serge Aurier (Tottenham, Angleterre), Wilfried Kanon (ADO La Haye, Pays-Bas), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas), Ismaël Traoré (Angers,France), Mamadou Bagayoko (Red Star, France), Cheikh Comara (WAC Casablanca, Maroc), Souleyman Bamba (Rennes, France).Jean-Philippe Gbamin (Mayence, Allemagne), Geoffrey Serey Dié (Neuchâtel Xamax, Suisse), Jean-Michaël Seri (Fulham, Angleterre), Victorien Angban (Metz, France), Franck Kessié (Milan AC, Italie), Ibrahim Sangaré (Toulouse, France).Max-Alain Gradel (Toulouse, France), Nicolas Pépé (Lille, France), Wilfried Zaha (Crystal Palace, Angleterre), Jonathan Kodjia (Aston Villa, Angleterre), Roger Assalé (Young Boys Berne, Suisse), Maxwel Cornet (Lyon, France), Wilfried Bony (Al-Arabi, Qatar).