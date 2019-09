Manchester City sur Caglar Söyüncü (Leicester) ?

A plot twist - FIFA has a document purportedly signed by the player who denies he voted. No comment yet from Nicaragua FA. pic.twitter.com/z2fQiEDj8J — tariq panja (@tariqpanja) 26 septembre 2019

"Lors du contrôle des votes soumis par la fédération égyptienne de football (EFA) le 15 août, il a été remarqué que les signatures sur les formulaires de vote étaient en majuscules et ne semblaient donc pas valables (non authentiques). Les formulaires de vote n’ont pas non plus été signés par le secrétaire général, ce qui est obligatoire". La FIFA a ajouté que le bureau fédéral de l'EFA, qui a subi récemment des changements structurels, avait été contacté à ce sujet, et n'a pas fourni ensuite de réponse à temps pour que les votes soient validés. Logiquement, Salah a été contrarié par le fait que son pays a été "snobé". Sur son compte Twitter personnel, il a posté cette semaine un message énigmatique en disant : "Quoi qu'ils fassent pour tenter de changer mon amour pour l'Égypte, ils ne réussiront pas." La FIFA a aussi répondu aux accusations du capitaine de Nicaragua qui a dit ne pas avoir voté en publiant un bulletin de vote avec sa signature. Selon la Fifa, le joueur a voté en faveur de Lionel Messi, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo. "Notre joueur fait part de sa préoccupation face à cette situation, parce qu'on a utilisé son nom pour une chose à laquelle il n'a pas participé. Bien qu'ayant fait partie de la liste finale des votants, Barrera a expliqué ne pas avoir voté", a réagi de son côté l’équipe du Nicaragua. Mais un nouveau document de la Fifa a été divulgué ce jeudi par un journaliste du New York Times. Un fichier qui récapitule le vote de Barrera (cinq points pour Messi, trois pour Mané et un pour Ronaldo) et sur lequel figure la signature du milieu de terrain. Ni Juan Barrera, ni la Fédération nicaraguayenne n’ont pour l’instant réagi à la publication de ce document. Dans un communiqué publié mercredi, le Real Esteli FC, le club de Barrera, a annoncé que son joueur restait campé sur sa position et qu’il exprimait "son inquiétude face à cette situation car son nom a été utilisé pour quelque chose auquel il n’a pas participé". Pour rappel, c'est Lionel Messi qui a remporté lundi dernier le prix The Best à Milan. Il a devancé le Néerlandais Virgil Van Dijk et son vieux rival, Cristiano Ronaldo.