Manchester City prête Lukas Nmecha à Wolfsburg

Selon The Sun, le joueur a préféré l'offre d'Arsenal plutôt que celle de Liverpool car il ne lui offrirait pas les garanties nécessaires pour qu'il soit titulaire. En effet, en présence de Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, il serait difficile pour l'ivoirien de décrocher une place de titulaire. Son temps de jeu serait forcément réduit à quelques apparitions. Selon l'Equipe Jurgen Klopp voulait vraiment Nicolas Pépé mais ce dernier avait des doutes à son rôle dans cette équipe championne d'Europe avec son trio offensif intouchable. Nicolas Pépé a déclaré qu’il souhaitait plutôt former un trio « infernal » avec Lacazette et Aubameyang. Angevin, Nicolas Pépé ambitionnait de marcher dans les pas de Didier Drogba et de porter le maillot de Chelsea : "Chelsea est un club qui serait un rêve pour moi. C’est le seul club en Angleterre pour lequel je voudrais signer", avait-il déclaré. "Quand j’ai su que je venais à Arsenal, j’ai tout de suite pensé aux Français qui jouent ici. J’ai pensé à Özil, aux champions du monde, à Lacazette, à Aubameyang et à bien d’autres. Bien sûr, ce sont les joueurs qui me viennent à l’esprit parce que je les regardais quand j’étais à Lille. En outre, Lacazette jouait pour Lyon et j’ai eu l’occasion de jouer contre lui. Ce sera un honneur de jouer à ses côtés. J’ai parcouru un long chemin et j’ai eu beaucoup de difficultés. C’est pourquoi l’inscription dans ce grand club est une belle récompense. Il était important de prendre la bonne décision – et je suis convaincu qu’Arsenal est le bon choix", a-t-il récemment déclaré.