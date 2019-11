🔴FLASH: un cador européen pourrait être exclu de la Ligue des Champions !

Ce dimanche, le Sénégal jouait son deuxième match des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun. Malgré quelques changements et la blessure de Sadio Mané, les lions de la Téranga ont remporté le match sur le score de 4 buts à 1 à l’extérieur. Devant un public venu nombreux pour voir les stars de la sélection sénégalaise, le match entre l’eSwatini et le Sénégal a tenu ses promesses. Pour ce deuxième match des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations de 2021, le Sénégal a dû attendre la deuxième mi-temps pour se mettre à l’abri. En effet, les lions avec Sadio Mané ont été tenus en échec en première période. Blessé avant la pause, la star sénégalaise a été remplacé à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le match a de nouveau été arrêté à cause des intempéries. Un arrêt qui a été bénéfique aux lions de la Téranga. En effet, à la reprise, le Sénégal a ouvert le score grâce à Famara Diedhiou à la 59ème minute de jeu. Titularisé par Aliou Cissé à la place de Habib Diallo, l’attaquant de Charlton continue sur cette lancée et inscrit deux autres buts à la 66 et 68ème minute de jeu. Malgré la réduction du score de l’eSwatini par l’intermédiaire de Mamba, le Sénégal fait le break avec le but de Pape Alioune Ndiaye à la 77ème minute de jeu. Avec cette victoire, les lions prennent la première place du groupe I en attendant le match entre le Congo et la Guinée-Bissau.