Manchester City : Pochettino pour succéder à Guardiola ?

#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - De retour de blessure, Sadio Mané 🇸🇳 a délivré Liverpool contre Norwich (1-0) 💪 ! Un contrôle incroyable du Ballon d'Or africain 😍 🤔 Le sénégalais avait-il commis une faute avant de marquer son but ? #NORLIV pic.twitter.com/0o6Av9st7L — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) February 16, 2020

100 - Sadio Mane's opener for Liverpool was his 100th goal for English clubs across all competitions (75 for Liverpool and 25 for Southampton). Breakthrough. #NORLIV pic.twitter.com/TRc7RaZukb — OptaJoe (@OptaJoe) February 15, 2020

Sadio Mané 😍🇸🇳 100 buts inscrits en Angleterre 💪🏾 25 buts - Southampton 75 buts - Liverpool #Senegal #wiwsport pic.twitter.com/z3l9jPhqNy — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) February 15, 2020

Sadio Mane's reaction to finding out he's scored 100 goals in English football 🗣"Really?! Thank you" 🤣 #LFC pic.twitter.com/fvtkCCReJY — TheKop.com (@TheKop_com) February 16, 2020

Liverpool 7️⃣5️⃣ Southampton 2️⃣5️⃣ Sadio Mane reaches 1️⃣0️⃣0️⃣ goals in English football 👏🔴 #LFC #NORLIV — TheKop.com (@TheKop_com) February 15, 2020

effectue un retour tonitruant. Blessé aux ischio-jambiers le 23 janvier dernier face à(2-1) et éloigné du rectangle vert depuis, la superstar sénégalaise dea effectué son grand retour, samedi contreen 1-0 ). Alors que ses partenaires étaient en manque d’inspiration à, l’antre des "", le "Lion de la Téranga" a décidé surgir du banc des remplaçants pour prendre les choses en mains. Entré en jeu à la 60e minute, le Ballon d’Or africain 2019 a libéré lesen trouvant la faille d’un enchaînement acrobatique magistral dans les seize mètres (77minute). A lire aussi >> Liverpool: Sadio Mané, un retour et un but héroïque ! Cette réalisation salvatrice est loin d’être anodine pour! En effet, Opta fait remarquer que l’ancien pensionnaire de l’a désormais atteint la barre desentoutes compétitions confondues (championnat et coupes nationales). Sous le maillot de, entre 2014 et 2016, le "serial-buteur de Bambali", a fait parler la poudre àreprises. Et avec la prestigieuse vareuse rouge, le voilà fort de