Manchester City ne réduira pas les salaires de ses employés

🗣 Keita Baldé on Neymar: 🔙 "If I was Barça president, I would bring Neymar tomorrow if I could. 👌 I have no doubt that Neymar is a great player and with incredible conditions. 🤳🏾 He's one of the players that I have learned from." [mundo deportivo]#ForçaBarça #FCB — Camp Nou Barça (@cnbarca) April 4, 2020

Désireux de revoir la formation blaugrana au sommet du football européen, l’international sénégalais encourage le Barça dans sa volonté de recruter Neyamr. "Je le connais davantage et je suis certain que c'est un très grand joueur avec des qualités incroyables. Il fait partie des joueurs dont j'ai le plus appris sur un terrain…Mbappé aussi est très jeune et avec plus de qualités athlétiques, de vitesse et de changement de rythme. Avec le ballon dans les pieds, Neymar n'a pas d'égal. Ils peuvent s'adapter à n'importe quelle équipe. Moi, si j'étais le président du Barça, je le recruterais demain si je le pouvais." a déclaré le Monégasque dans l’émission El Chiringuito.A lire aussi sur Orange Football Club >> Mercato : Keita Baldé n'exclut pas un retour au Barça