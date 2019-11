Manchester City : Leroy Sané intéresse le Bayern Munich

Nouvelle star du Real Madrid, Rodrygo a avoué qu'il pouvait faire toute sa carrière dans la capitale espagnole.

Il va faire ses débuts avec la Seleçao

Au Real Madrid, Karim Benzema est en train de briller de mille feux. Mais, le Français n’est pas le seul joueur à crever l’écran en ce moment au sein de l’équipe madrilène. C’est aussi le cas du jeune attaquant brésilien Rodrygo. Transféré la saison dernière, mais lancé avec l’équipe première il y a quelques semaines,(18 ans). Et il a l’intention de continuer à le faire sous le maillot blanc le plus longtemps possible.Celui qui qui a marqué cinq buts en seulement six matches joués avec le géant espagnol, dont trois lors du match de Ligue des Champions contre Galatasaray, a fait savoir dans un entretien accordé à AS qu’il se voyait bien effectuer l’ensemble de sa carrière du côté de Bernabeu. C’est même son souhait le plus cher. «Je suis vraiment content de la façon dont se déroulent mes débuts au Real Madrid. Ça ne pouvait pas mieux commencer, a-t-il d’abord déclaré. Tout s'est très bien passé. Les choses ont évolué encore plus vite que prévu, et j'espère pouvoir continuer dans cette voie (…) Les Brésiliens qui étaient déjà ici m'ont apporté tout le soutien dont on a besoin lorsqu’on arrive dans un nouveau pays. Et Madrid ... J'aime Madrid ! Le climat, le mode de vie… ça me rappelle un peu Sao Paulo. Si je le pouvais, je resterais ici pour de bon ».En faisant forte impression avec le Real Madrid, Rodrygo a aussi tapé dans l’œil du sélectionneur brésilien, Tite. Cette semaine, il fait d’ailleurs partie du groupe auriverde appelé à défier l’Argentine en amical (vendredi prochain, en Arabie Saoudite).et qu’il a hâte de justifier : « Je suis vraiment excité d'être ici. Je vais travailler dur pour avoir une opportunité et j'espère que le sélectionneur me fera jouer. Je suis impatient d'y être.» S’il signe des débuts aussi convaincants avec son pays qu’il ne l’a fait avec le Real, Rodrygo lancera idéalement sa carrière avec les quintuples champions du monde.