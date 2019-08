Manchester City : Laporte blessé au genou et forfait pour les Bleus ?

Sorti samedi sur blessure en fin de première période avec Manchester City contre Brighton en Premier League, Aymeric Laporte semble touché sérieusement au genou droit. Le défenseur central français devrait déclarer forfait pour le rassemblement des Bleus.

35. SUBSTITUTION | @Laporte is stretchered off after colliding with Brighton's Adam Webster and receiving treatment to his knee. @fernandinho comes on to replace Aymeric.