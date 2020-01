Manchester City : Guardiola veut continuer la saison prochaine

Après la qualification acquise contre Granville en Coupe de France, André Villas-Boas a indiqué qu’il a eu une discussion avec son président pour lever quelques zones d’ombre.

Villas-Boas ne vise pas un plus grand club

Malgré une suite de résultats très convaincants, l’Olympique de Marseille a traversé une zone de turbulences cette saison. Une période de troubles provoquée par la sortie médiatique d’André Villas-Boas et dans laquelle il a exprimé sa désapprobation par rapport à certains choix stratégiques effectués par sa direction.Il semblerait cependant que tout est rentré dans l’ordre depuis.Les Phocéens ont pris le dessus sur Granville vendredi (3-0), en 16es de finale de la Coupe de France, et à l’issue de ce match Villas-Boas a affirmé qu’il a « parlé avec Jacques-Henri ». « On s'est rencontrés. On a clarifié un peu les choses et tout va retourner à la normale ».: « Je suis un homme émotionnel, c'est facile de voir que j'étais avec les émotions quand j'ai pris la parole en conférence de presse. Il y a toujours dans les organisations des problèmes de manque de communication qui parfois portent à des situations comme ça. Nous sommes deux hommes professionnels qui sommes capables de mettre les choses en place pour le bien de l'OM qui est le plus important de tous, pour les supporters et son amour pour l'OM. On reviendra sur cette réunion lundi. »Villas-Boas est donc de nouveau pleinement concentré sur la suite et sur les objectifs qu’il a à attendre avec l’équipe olympienne.. « Ce ne sont que des mensonges, a tonné l’ancien entraineur du Zenit. Tout le monde me connaît, je suis déjà passé dans des grands clubs. Je ne cherche pas une sortie pour un grand club. C'est plus probable que tu me trouves dans le désert après que dans un autre grand club. Je ne cherche rien. Tout reviendra à la normale. On va régler les choses. C'est dommage pour vous, il n'y aura pas de manchette mais c'est comme ça. » Des paroles fortes et qui ont de quoi apaiser l’atmosphère du côté de la Commanderie.