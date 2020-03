Manchester City : Guardiola prend la défense d'Ederson

Achraf Hakimi (Dortmund)

Idrissa Gueye (PSG)

Dans 3 jours cet homme montrera au monde entier l'entièreté de son talent il faut espérer qu'il puisse jouer 90m🔴🔵🙏 #PSGBVB pic.twitter.com/wmI1EloXfk — T.Kouassi Fan (@Fan_Kouassi) March 7, 2020

Donc gueye est au repos pour être titulaire contre Dortmund ?j’espere que ça ne sera pas le gueye du match aller https://t.co/ngmt4qn08D — Elhadj🇬🇳 (@bhoyedi21296334) March 6, 2020

On va pas se mentir collectivement Dortmund est au dessus du PSG quand tu vois le match aller. Au dessus largement Mais PSG à domicile n'est pas facile donc ça va se jouer — Rostou 🇨🇲 (@rostou) March 8, 2020

Cette rencontre européenne sera marquée par un duel africain entre Achraf Hakimi (Maroc-BvB) et Idrissa Gueye (Sénégal-PSG).L’international marocain réalisé une excellente saison avec le club allemand. Le joueur du BvB, prêté par le Real Madrid s'est montré décisif à plusieurs reprises comme en atteste le dernier match contre le Borussia Mönchengladbach. Hakimi a inscrit le but de la victoire. Polyvalent, le Lion de l’Atlas est solide défensivement et décisif offensivement. Il compte déjà 4 buts en 7 matchs de C1 cette saison ainsi que 3 réalisations et 10 passes décisives en Bundesliga. Exceptionnelle ! Auteur d’une performance XXL au match aller contre le club parisien, l’international marocain postule à une place de titulaire lors du match retour.Idrissa Gueye avait rejoint le Paris Saint Germain lors du dernier mercato estival. Le milieu de terrain vient renforcer un secteur qui fait cruellement défaut au PSG. Après ses débuts tonitruants en Ligue des champions contre le Real Madrid (3-0) en septembre dernier, l’international sénégalais a réussi à s’imposer au sein de l’effectif parisien. L’ancien joueur d’Everton est devenu l’un des piliers du milieu de terrain du club de la capitale française. Au match aller, Gueye a sombré comme toute l’équipe parisienne. Il a été dépassé par l’intensité mise par les allemands et a perdu pas mal de ballons. Mercredi, le Lion de la Teranga est attendu au rebond. Il devra réaliser un match plein pour permettre à son club de sa qualifier. Cette saison, le joueur a joué 30 matchs toutes compétitions confondues (un but, trois passes décisives) Le Sénégalais devrait tenir sa place dans le onze de départ de Thomas Tuchel contre le BvB. Ce duel sera certainement très suivi par les fans africainsA lire aussi sur Orange Football Club >> Ligue des Champions : Le Parc des Princes désinfecté