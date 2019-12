Manchester City : Guardiola avait déjà perdu deux matchs face au même adversaire au cours d'une saison

Malgré une avance de deux buts au tableau d'affichage, Manchester City a chuté ce vendredi soir sur la pelouse de Wolverhampton (2-3).

Ederson et Mendy ont plombé les Eastlands

Manchester City était pourtant sur la bonne voie

Manchester City avait beaucoup à perdre ce vendredi lors de son déplacement à Wolverhampton en clôture de la 19e journée de Premier League. Et, les Sky Blues se sont bel et bien inclinés à Molineux alors qu’ils menaient par deux buts d’écart. Une fin de match catastrophique leur a été fatale et ils n’ont désormais que leurs yeux pour pleurer avec cet écart sur Liverpool qui ne cesse de se creuser et qui parait désormais trop conséquent pour être effacé (14 points).Jusqu’à la 80e minute, les visiteurs tenaient pourtant la victoire dans cette rencontre. Malheureusement pour eux, une erreur monumentale de Bernard Mendy a été lourde de conséquence. L’international français a joué au feu en voulant protéger un ballon près de la ligne de but et il s’est brûlé. Adama Traoré, avec sa puissance physique, est venu lui subtiliser le cuir avant de servir Raul Jimenez sur un plateau. En grande forme actuellement, le Mexicain n’a pas manqué l’offrande et a envoyé le cuir au fond. C’était le but de 2-2, et ce n’était pas immérité pour une équipe de Wolverhampton qui a frappé 20 fois au but et eu 62% de possession de ballon.Revigoré par cette égalisation, Wolverhampton a continué à pousser jusqu’à réussir à prendre l’avantage. À l’entame du temps additionnel, Doherty a offert le succès aux siens, en concluant avec brio un superbe une-deux avec Jimenez. Le coup de grâce dont City ne s’est pas remis, même si Raheem Sterling a manqué l’égalisation quelques instants plus tard avec un coup franc qui a échoué sur la transversale.Bien sûr, les locaux ont été aidés par les évènements. Il n’est pas sûr que le scénario du match aurait été le même si Ederson n’avait pas commis sa sortie suicidaire, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique pendant presque toute la partie. D’ailleurs, même avec un homme en moins, City a d’abord parfaitement géré la rencontre, en se montrant réaliste devant et solide derrière. Sterling mis un doublé (25e et 50e), croyant avoir assuré le plus dur pour son équipe. Mais, à peine le break validé, les champions d’Angleterre ont concédé la réduction du score de la part de Traoré (55eme). Et une fois, le mur défensif fissuré, les Eastlands ont perdu la maitrise et ont fini par s’effondrer.City est donc tombé et sur les deux matches joués face à Wolverhampton cette saison, les Citizens n’auront finalement pris aucun point. Guardiola a perdu ses deux batailles face à Nuno Espirito, et c’est Jurgen Klopp qui doit s’en réjouir aujourd’hui. Son Liverpool a désormais un boulevard pour aller chercher son premier sacre national depuis trente ans.