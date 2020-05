Manchester City : Guardiola apprécie Semedo

El-Hadji Diouf revient à la charge: “Le joueur africain le plus talentueux est Okocha” https://t.co/HmVLcHTRn4 — bonjourdakar.com (@bonjourdakar) May 23, 2020

Le Sénégalais s’est autoproclamé « le joueur africain le plus talentueux ». Les propos de l'ex Lion de la Teranga n'ont pas été au goût de Samuel Eto’o. Le Camerounais estime être le meilleur joueur africain de tous les temps « Je voulais être numéro un et je l'ai été tout au long de ma carrière » Dans un entretien accordé à RSI l’ancien joueur de Liverpool, est revenu sur le débat qu’il avait lancé. Interrogé une nouvelle fois sur la question du joueur le plus talentueux de l'histoire, Diouf a assuré que Jay-Jay Okocha est "The GOAT" "Aujourd’hui je respecte ce qu’ils (Drogba et Eto’o) ont fait dans le football et je défendrai toujours, que les deux meilleurs africains de cette décennie, c’est Samuel ETO’O et Didier DROGBA... Mais être talentueux ne veut pas dire que tu es le meilleur ou que tu as gagné le plus de trophées et dans la vie on a des gens qui vont toujours gagner le plus de trophées et je respecte ça. Le plus talentueux des Africains, du football Africain depuis que je suis né, c’est JAY JAY OKOCHA. C’est la personne la plus talentueuse, c’est le joueur le plus talentueux que j’ai jamais vu. Il n’a pas gagné de trophée, il n’a pas gagné de ballon d’or mais personne ne peut nier que c’est le plus talentueux du football Africain". a déclaré l'ex international sénégalaisA lire aussi sur Orange Football Club >> Meilleur joueur africain: Didier Drogba brise le silence !