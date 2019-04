Manchester City fait une offre folle pour Ndombele

Ci-après les 10 meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Turquie: (29/04/2019)

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Premier League :

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Ligue 1 :

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Serie A :

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Liga :

Le TOP 3 des meilleurs buteurs africains en Bundesliga :

Comme depuis quelques semaines, le "serial-buteur" sénégalaistruste la première place. Le Lion de la Téranga qui a rallié en janvier dernier les rangs den’a pas trouvé le chemin des filets la semaine écoulée, toutefois sesréalisations en seulementtitularisations cette saison enlui permettent toujours de trôner au sommet du classement des meilleurs buteurs du championnat turc. A lire aussi >>Leest désormais complété par l’expérimenté buteur tunisien(34 ans, 23 réalisations) tandis qu'à la troisième marche du podium, on retrouve l'ex buteur tanzanien du TP Mazembe,(Genk, 22 buts). Il convient de noter également que la grande performance du weekend écoulé est à mettre à l’actif des deux super stars africaines de Liverpool,etqui se sont remarquablement illustrés vendredi en inscrivant chacun un doublé face à(5-0). Leet leportent ainsi respectivement leurs compteurs but àetunités en championnat cette saison et trônent désormais au sommet du classement des meilleurs artificiers de la prestigieuseanglaise. A lire aussi >> Le Top 5 des joueurs africains qui ont brillé ce weekend 1) Mohamed Salah: 21 buts 2) Sadio Mané : 20 buts 3) Pierre-Emerick Aubameyang: 19 buts1) Nicolas Pépé : 20 buts 2) Wahbi Khazri : 13 buts 3) Stéphane Bahoken, François Kamano et Max-Alain Gradel : 10 buts1) Gervinho: 10 buts 2) Khouma Babacar: 7 buts 3) Franck Kessié : 5 buts1) Karl Toko-Ekambi : 9 buts 2) Youssef En-Nesyri : 8 buts 3) Samuel Chukwueze : 5 buts1) Ishak Belfodil : 15 buts 2) Dodi Lukebakio et Baba Rahman : 10 buts 3) Salomon Kalou : 5 buts