Manchester City : Deux défenseurs de Leicester dans le viseur

Interrogé sur RFI, le sélectionneur des Comores, Amir Abdou, revient sur la victoire au Bénin (0-1), jeudi en éliminatoires de la CAN 2021, et salue la dynamique à l'œuvre avant la réception de l'Egypte, lundi à Moroni. Verbatim.

La joie des Cœlacanthes au vestiaires après la victoire 1-0 face au Togo 🎉🗣 Atchutchutcha 😁

C'est la première victoire sur le continent pour les Comores en match officiel. On essaie de se construire. C'est amplement mérité. On avait fait une bonne préparation à Paris au mois d'octobre, en battant la Guinée en amical. On a validé ce bon travail. Sur ce premier match, il était important de se rassurer et de rester sur cette bonne dynamique d'octobre. Les garçons ont fait plus, puisque l'objectif était un match nul.On saut que pour espérer se qualifier, les deux premiers matchs sont très importants. On a fait le job sur le premier match. Maintenant, nous allons jouer l'Egypte chez nous, dans notre nouveau stade qui a une capacité de 15.000 places. On avait un stade assez vieillissant, on va rentrer dans notre nouveau stade (le stade Omnisports de Malouzini, ndlr). Le public nous attend beaucoup, on va être poussés. On attend l'Egypte de pied ferme. L'objectif est de continuer à engranger le maximum de points pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixés avec les joueurs...On monte crescendo. On en a marre de passer pour des victimes ou pour des petits poucets. On a envie de participer à de grandes compétitions comme la CAN. On est déterminés à tout faire pour y arriver. On est bien partis, on a un maintenant un capital confiance. Avec l'état d'esprit et l'euphorie qui règnent dans le groupe, on va maintenant essayer de titiller l'Egypte chez nous. On est confiants.(Source : émission "Radio Foot Internationale", RFI)