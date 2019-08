Manchester City conserve le Community Shield en battant Liverpool

Grâce à Claudio Bravo, Manchester City a gagné le Community Shield. Les Mancuniens ont battu Liverpool aux tirs au but pour s'adjuger le premier trophée de la saison anglaise (1-1, 5-4 TAB).



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #CommunityShield

🏆 Manchester City remporte le trophée aux tirs au but !#LIVMCI pic.twitter.com/HESvP7O11R

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 4, 2019

Bravo a tout fait pour écœurer Liverpool



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #CommunityShield

😱😱😱 Walker évite la défaite à Manchester City d'un retour complètement fou sur sa ligne !#LIVMCI https://t.co/DWk2hk328G

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 4, 2019

Sané sorti sur blessure

C’est le héros que personne n’avait senti venir. Titularisé à la place d’Ederson, qui était sur le banc, Claudio Bravo a joué un rôle prépondérant dans la victoire de Manchester City contre Liverpool dimanche, pour s’octroyer un deuxième Community Shield consécutif (1-1, 5-4 TAB) . Les Citizens s’adjugent ainsi un 6eme titre dans l’histoire de la compétition et restent détenteurs de tous les trophées nationaux en Angleterre. De leur côté, les Reds laissent passer l’opportunité de remporter leur premier Community Shield depuis 2006, année de leur dernière participation au match d’ouverture de la saison outre-Manche. Les hommes de Jürgen Klopp , qui alignait déjà une équipe-type en dehors de Sadio Mané remplacé par Divock Origi, ont pourtant fait ce qu’il fallait dans le jeu. Mais ils ont manqué d’efficacité et buté sur un gardien en état de grâce. L’international chilien, ancien du FC Barcelone, a multiplié les arrêts en seconde période. En particulier en fin de match, quand Liverpool poussait fort suite à l’égalisation de Joël Matip sur un centre de Virgil van Dijk suite à un coup-franc mal dégagé par les Mancuniens (1-1, 77eme). Il s’est opposé successivement à Naby Keita (83eme), Mohamed Salah (87eme) et Xherdan Shaqiri (94eme).La fortune de Bravo s’est prolongée jusqu’à la séance de tirs au but, quand il a repoussé la frappe à mi-hauteur et trop molle de Georginio Wijnaldum.Dominateurs d’un bout à l’autre du match, les Reds ont autant péché par maladresse que par manque de chance, à l’image d’un Salah peu inspiré. Il ne manquait pas de jambes, mais de précision (8eme) ou de réussite, comme lorsqu’il a trouvé le poteau dans un angle fermé (15eme).Il ne pouvait dès lors pas arriver grand-chose à City, qui avait pris les devants en début de match grâce à Raheem Sterling (1-0, 12eme) au cœur d’un temps fort de Liverpool, stoppé par la sortie sur blessure de Leroy Sané. Encore loin d’être au point, à l’instar de Bernardo Silva ou de Kevin de Bruyne discrets, le champion d’Angleterre en titre reste néanmoins le maître en son royaume. Ce qui rappelle la marge dont il dispose en l’état sur la concurrence.