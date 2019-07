Manchester City achetera Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) en cas de départ de Leroy Sané

Manchester City pourrait prochainement céder Leroy Sané au Bayern Munich. Si l'international allemand quitte le champion d'Angleterre, le prodige espagnol Mikel Oyarzabal devrait arriver.

Mikel Oyarzabal, un prodige espagnol dans le viseur de Manchester City

Cet été, Manchester City est resté calme sur le marché des transferts. Le onze titulaire des champions d'Angleterre n'a pas été bouleversé et enregistre simplement l'arrivée de Rodri. Mais cela risque de ne pas durer. Un départ de Leroy Sané est régulièrement évoqué.Une perte majeure pour les Skyblues. L'an passé, le joueur de 23 ans a été impliqué sur 34 buts toutes compétitions confondues. Mais si le transfert venait à aboutir, l'argent serait vite réinvesti. Et l'héritier de l'ailier allemand est déjà désigné. D'après AS, c'est Mikel Oyarzabal qui a les faveurs de Pep Guardiola et de son staff. La clause de départ de l'ailier est de 75 millions d'euros. Une somme qui ne fait pas peur à un club habitué à dépenser beaucoup d'argent lors du Mercato.A 22 ans, le joueur de la Real Sociedad est un des grands espoirs du football espagnol. Cet été, il s'est notamment illustré lors de l'Euro Espoirs remporté par la Rojita. Le natif d'Eibar a marqué deux buts durant la compétition dont un face à la France lors de la demi-finale. Un peu plus tôt durant l'été, il avait connu sa deuxième sélection avec les A, marquant contre la Suède dans un match qualificatif à l'Euro 2020.L'an passé en Liga, il a marqué 13 buts et a eu l'honneur de porter le brassard de capitaine de la Real Sociedad à la fin de la saison. A seulement 22 ans, c'est énorme. Et c'est ce qui plaît à Pep Guardiola dont les relations avec Leroy Sané n'ont pas toujours été bonnes.