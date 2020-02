Man Utd: Pogba sur le retour

du coup d'envoi duqui se déroulera audu 4 au 25 avril, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé ce mercredi la liste des arbitres sélectionnés en vue de la grande messe du football africain. L’instance panafricaine a ainsi présenté une liste dearbitres centraux ainsi que deassistants sélectionnés en vue de la prestigieuse compétition des joueurs locaux. Tous ces officiels vont suivre une formation intensive de quatre jours au Caire, enParmi ces hommes en noir, on retrouvera les sifflets les plus connus du football africain à l’image de l’expérimenté gambien(41 ans, international depuis 2007), le Zambien(40 ans, meilleur arbitre de la CAN 2017), le Sénégalais(37 ans, international depuis 2008), le Malienalias "Peny-Peny" (39 ans, international depuis 2014) ou encore le Camerounais, qui sifflera "à domicile". Il convient de rappeler également que les arbitres pourront compter sur le(assistance vidéo à l’arbitrage) à partir des quarts de finale du tournoi: >> CHAN 2020 : L’arbitrage vidéo présent au Cameroun