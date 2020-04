Man Utd : Ighalo veut rester

🇦🇷 Il y a 10 ans jour pour jour, Lionel Messi détruisait Arsenal en inscrivant QUATRE buts face à eux. Incroyable comme le temps passe. Dix ans. Sensationnel. 🔥 pic.twitter.com/o5RowJdYOQ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 6, 2020

Le 6 avril 2010, Lionel Messi écrivait une de ses pages les plus glorieuses de l’histoire de Football. La Pulga réalisait une des prestations individuelles les plus stupéfiantes de l’histoire de la Ligue des champions. Retour dix ans plus tard, sur la Masterclass de l’Argentin, auteur d’un quadruplé, face à Arsenal. L’international Argentin allait ridiculiser la défense des Gunners. Après un match nul 2-2 concédé à Londres, le FC Barcelone recevait le club londonien au Camp Nour. Les hommes de Pep Guardiola, forts des deux buts inscrits au match aller grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic, partaient avec la faveur des pronostics pour se hisser en demi-finale. Les Gunners pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Nicklas Bendtner à la 18e minute. Ce but, synonyme de qualification, avait donné de l'espoir aux Londoniens. Mais c’était sans compter sur le talent du Monstre Lionel Messi. Ce dernier an avait décidé autrement. Une joie de courte durée, puisque moins de 3 minutes plus tard, la star du club blagrana enfilait son costume de sauveur et égalisait d'une mine dans la lucarne de Manuel Almunia. A la 37e minute, Leo avait donné l’avantage aux Blaugrana en inscrivant un but du pied droit. 5 minutes plus tard, l’Argentin s’était offert un triplé. Lancé par Seydou Keita, le no 10 blaugrana humiliait le gardien du club londonien d'un lobe parfaitement ajusté. A la mi-temps, le joueur du club catalan avait déjà tué tout suspense. Une qualification pour le dernier carré de la plus prestigieuse compétition européenne était quasiment acquise. Mais l'Albiceleste, en plein bourre, ne s'arrêtait pas en si bon chemin. Il réussissait un nouveau festival offensif pour trouver une dernière fois, la faille dans la défense anglaise (4-1, 88e). Le sextuple ballon d’Or signait donc quadruplé historique et une performance sans pareille dans la compétition. Revivez la prestation XXL de la PulgaA lire aussi sur Orange Football Club >> L’Inter à fond sur Messi ?