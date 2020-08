Man United : Upamecano dans le viseur

🙄💭 Le rêve fou de Fabrice Pancrate pour le #Mercato du Paris Saint-Germain ! https://t.co/HVNRRtGzN3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 29, 2020

Lionel Messi au PSG, ce rêve parait fou pour certains mais pas pour Fabrice Pancrate, l’ex-avant-centre de l’équipe francilienne. Dans un entretien accordé au Parisien,Rien que ça ! « Il y a plein de paramètres qui me font dire que Messi va aller à Paris, a-t-il lâché. Et Ronaldo va le rejoindre en 2021. Et Guardiola aussi (…) Je pense que Guardiola et Messi se sont déjà parlé. Guardiola a dû lui dire : « On va faire monter la sauce, genre je te veux à Manchester, mais va à Paris et ne t’inquiète pas l’année prochaine je t’y rejoins ». Je le vois comme ça. Et là, le slogan du PSG « Rêvons plus grand », il prend tout son sens! (rires) Ce serait la première équipe au monde à réunir quatre extraterrestres : Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé. Avec un entraîneur de folie. »Voir les deux meilleurs joueurs du monde ensemble du côté du Parc et dirigés, en prime, par le technicien le plus prisé du circuit, cela parait fortement improbable.: « Oui. Après, l’intérêt pour le PSG c’est de ne pas trop en parler, de faire la fine bouche, de faire genre « on n’est pas dessus », comme ils avaient fait avec Neymar et Mbappé. Mais même d’un point de vue sportif je ne vois pas Messi aller à Manchester City. Ce n’est pas dans sa philosophie de vie. En plus, il a dû se renseigner avec tous ceux qui y sont passés : Paris, c’est un bon compromis pour lui s’il quitte le Barça. Parce que Paris c’est cosmopolite, vous avez une communauté argentine, des restaurants argentins, des vols quotidiens pour Buenos Aires. Sa famille peut venir comme elle veut. »Et à ceux qui pourrait luiPancrate a également réservé une réponse : « Même si les gens disent que Messi a déjà 33 ans, que Ronaldo va avoir 36 ans, des stars de leur calibre n’ont pas besoin de courir. C’est le ballon qui bouge ! Peut-être qu’ils iront moins vite, mais ce sera aux jeunes et aux mecs à côté de faire les efforts. Eux, ils feront toujours la différence techniquement. Et puis si vous avez été capable de prendre un Buffon ou un David Beckham à 37 ans, avec un côté marketing que personne n’occulte, là, ça a tout son sens de prendre un Ronaldo encore très compétitif, très professionnel, qui n’a peur de rien. Paris a tout à gagner ! Et puis c’est trop prématuré pour lui de quitter la scène européenne. Il a besoin de défis toujours plus hauts. Qui peut lui offrir ça après la Juve ? Vous imaginez cette dream team ? Ça serait juste grandiose. »