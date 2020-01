Man City : Laporte, ça s'ouvre

C’est au cours de cette cérémonie que l’on connaitra l’identité du meilleur joueur africain de l’année 2019. Ils sont trois prétendants pour ce titre : l’Algérien Riyad Mahrez, le Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah. Le Cameroun est en compétition dans trois catégories. Dans la course au titre de « Meilleure joueuse africaine » de l’année ? Nchout Njoya Ajara est au duel avec la Nigériane Asisat Oshoala et la Sud-africaine, tenante du titre, Christen Thembi Kgatlana. Le Cameroun est également en lice dans deux autres catégories, celles de la « Meilleure équipe africaine de football féminin » et de « Meilleur entraineur de football féminin » où le sélectionneur Alain Djeumfa côtoie Desiree Ellis de l’Afrique du Sud et Thomas Dennerby du Nigeria.