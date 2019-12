Man City - Guardiola: « United restera toujours United »

Pep Guardiola ne tombe toujours pas dans le piège de sous-estimer Manchester United, à la veille du derby en Premier League (16eme journée).

Guardiola : « On joue bien avec ou sans Sergio Aguero »

Samedi soir, à l’occasion de la 16e journée de Premier League, se joue le derby de Manchester entre City et United. Une confrontation alléchante, mais qui parait tout de même déséquilibrée sur le papier. Onze points séparent les deux équipes au classement, et les Red Devils ne semblent plus boxer dans la même catégorie que leurs rivaux régionaux. Une victoire à l’Etihad Stadium serait, de fait, une énorme sensation. Pep Guardiola, le coach des Eastlands, ne conteste pas cette réalité. Mais, il reste prudent et il a invité ses joueurs à l’être tout autant. « Ça reste Manchester United. Je respecte ce qu'ils ont accompli pour le football anglais, le football européen et le football mondial. Ça restera toujours United », a tonné le technicien catalan.Les dernières confrontations entre les deux voisins ont été largement favorables aux Sky Blues mais Guardiola refuse de prêter trop attention aux statistiques : « Lors des derbies, on évoque souvent le passé. Et dans un passé récent, tout a changé et demain (samedi) cela n’importera pas. C’est les joueurs qui décideront du sort de la rencontre. United a une histoire énorme et sa qualité est toujours là, mais nous devons essayer de les battre. Avec les joueurs, on va essayer de mettre ça en place ». La tâche de City ne sera pas facile contre la bande à Solskjaer en raison notamment de l’absence de Sergio Aguero. Mais pour Guardiola, il n’est pas question de se lamenter : « Nous marquons beaucoup et jouons incroyablement bien avec et sans lui, nous essayerons d’en faire de même. L'année dernière, nous n'avions pas Kevin (De Bruyne) et avons essayé de faire une bonne saison mais je préfère l’avoir avec nous. Là, il faut essayer de faire sans ».