Man City : Guardiola rentre dans l'histoire

La Linguère de Saint-Louis (ligue 2) et l’académie Génération Foot (ligue 1) ont noué une convention de partenariat. Le partenariat a été scellé, mardi, en présence des responsables des deux clubs, Amara Traoré et Mady Touré. Le président de la Linguère de Saint-Louis a souligné que son club compte ’’s’ouvrir davantage pour prétendre gagner économiquement et sportivement’’. L’économie du football ’’passe par la formation et la vente de joueurs, même si c’est un modèle compliqué, mais ça permet d’avoir des résultats’’, a ajouté Amara Traoré. Le président de Génération Foot, Mady Touré, a, pour sa part, estimé que les clubs doivent ’’s’entraider, en mutualisant leurs forces à travers des conventions de partenariat’’. ’’Nous pouvons nous passer d’aller chercher des joueurs ailleurs, pour les recruter, alors qu’on a tout le potentiel au niveau local, que l’on peut promouvoir’’, a-t-il dit. La convention de partenariat entre son club et la Linguère permettra aux deux parties de ’’gagner mutuellement, pour se hisser au sommet du football sénégalais, voir africain’’, a t-il ajouté.