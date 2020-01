Man City - Guardiola : « Ce que fait Sané n'est pas entre mes mains »

Incapable de gagner depuis plus de trois mois, Nîmes a retrouvé le chemin de la victoire samedi face à Reims (2-0).

Le debrief



Dans une rencontre très engagée où le nombre de fautes (43) a été le fait le plus spectaculaire, les Rémois, qui ont évolué 30 minutes à 10 contre 11, s'inclinent. Si les Nîmois ont joué avec intensité, et parfois avec malice même, le #SDR a tenté de se rebiffer, en vain. #NOSDR pic.twitter.com/xzvAwaDsyo

— Stade de Reims (@StadeDeReims) January 11, 2020

L’instant T :

À quelques minutes de la demi-heure de jeu, Boulaye Dia a échappé à la vigilance de la paire Briançon-Martinez, obnubilée par la menace que représente Suk sur les dégagements rémois. Mais après avoir fait trembler les filets, l’attaquant qui avait fait tomber le PSG a vu le drapeau se lever. S’il avait eu le réflexe pour rester à la limite du hors-jeu, le match n’aurait certainement pas été le même.

Les buts

Les tops et les flops

Yassine BENRAHOU (8)

Renaud RIPART (6)

Alaixys ROMAO (4)

La feuille de match

NÎMES - REIMS : 2-0

Nîmes

Reims

Il aura donc fallu attendre la réception du Stade de Reims, auteure d’une première partie de saison solide (7eme) et co-meilleure défense du championnat (seulement 10 buts encaissés avant ce match), pour voir les Crocos reprendre goût à la victoire, trois mois et demi après la dernière, déjà aux Costières contre Toulouse (1-0, 6eme journée).Au vu de la première période pleine de hargne et d’envie qu’ont réalisée les Gardois,Les Champenois n’avaient plus perdu depuis 6 rencontres. Définitivement privés de Rémi Oudin (parti à Bordeaux) et peut-être pas forcément remis de leur qualification en Coupe de la ligue qu’ils sont allés chercher aux tirs au but contre Strasbourg, ils ont été pris à la gorge et ont très peu pu s’exprimer, malgré une doublette Boulaye Dia/Hyun-Jun Suk devant.Emmenés par leur recrue Yassine Benrahou et profitant de l’exclusion du capitaine adverse Alaixys Romao avant l’heure de jeu, les locaux n’ont que très peu baissé la garde, au cours d’une partie assez pauvre en occasions mais pas en fautes (43 au total et 6 cartons jaune). Et après avoir tenu tout le match, le même Benrahou s’est chargé de fermer la boutique sur coup-franc, dans le temps additionnel. Une victoire qui n’a souffert d’aucune contestation, comme une équipe qui savait ce qu’elle faisait. Les résolutions du Nîmes Olympique pour la nouvelle année sont prometteuses. Reste à les respecter sur la durée.Sur un corner botté par Benrahou, Ripart place une tête au premier poteau mais Disasi est sur la trajectoire. Martinez s'arrache face au défenseur rémois, parvient à pousser le ballon et Ripart conclut à bout portant.Benrahou obtient un coup-franc à 21,5 mètres de la cage sur une faute de Chavalerin. De son pied gauche et avec un peu de réussite (le ballon est légèrement dévié par le mur), le joueur prêté par Bordeaux fait le break en enroulant.En mal de temps de jeu chez les Girondins, le gaucher a des choses à prouver et sa première avec les Crocos (chez qui il est prêté) est pleine de promesses : délicieux techniquement, il a gagné de nombreux duels, constamment porté le danger sur coups de pied arrêté (notamment sur le premier but), régalé les Costières et a conclu sa belle prestation par un but sur coup-franc. Ça ressemble à une soirée parfaite.Toujours là quand il s’agit d’aller au charbon, le toreador était là pour ouvrir le score. Par son abattage dans le camp adverse comme dans le sien, l’attaquant a insufflé à ses coéquipiers l’état d’esprit à suivre.Peu à son aise au milieu, le capitaine du Stade de Reims a pris deux cartons jaunes évitables et a laissé ses partenaires couler. C’est le deuxième match de rang que les Rémois terminent à 10 contre 11.Temps froid – Pelouse en bon état: O. Thual (: Ripart (15eme) et Benrahou (90eme+3) pour Nîmes: Martinez (78eme) pour Nîmes - Romao (35eme et 57eme), Suk (46eme), Doumbia (55eme) et Kamara (63eme) pour Reims: Romao (57eme) pour ReimsBernardoni () – Alakouch () puis Paquiez (71eme), Briançon (cap) (), P. Martinez (), F. Miguel () – T. Valls (), Deaux () - Ferhat (), Benrahou (), Philippoteaux () puis Denkey (84eme), Ripart ().: L. Dias (g), Landre, Fomba, Valério, Stojanovski.: B. BlaquartRajković () – Foket (), Disasi (), Abdelhamid (), Konan () – M. Doumbia () puis Munetsi (60eme), Romao (cap) (), Chavalerin (), H. Kamara () puis Donis (79eme) – B. Dia (), H. Suk () puis Kutesa (60eme).: N. Lemaître (g), S. Sissoko, Sakava Sangola, Nkada: D. Guion.