Man City : Agüero bannit Messi... sur Twitch

PSG. Deux suspicions de cas de Covid-19 dans l'effectif

Deux joueurs du @PSG_inside sont suspects d’infection au Covid-19. Leur état de santé est tout à fait rassurant. Ils sont d’ores et déjà soumis au protocole sanitaire adapté. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2020

Ce lundi, le PSG a annoncé que deux de ses joueurs pourraient avoir attrapé le Covid-19. À l'instar de l'OM il y a quelques jours, le PSG a communiqué sur des suspicions de cas d'infection au Covid-19 dans son effectif professionnel. Le club francilien évoque deux cas potentiels. Des joueurs que le PSG ne nomme pas, mais qui auraient contracté le virus en vacances selon Téléfoot. Ils devraient manquer le Lens - PSG du 10 septembre prochain et surtout le choc PSG - OM prévu le 13.Ce lundi, la Ligue espagnole a dévoilé le calendrier de la nouvelle saison de Liga, avec notamment l'arrivée d'un « Boxing day. » Lionel Messi participera-t-il aux deux prochains Clasicos en Liga lors de la saison à venir ? Rien n'est moins sûr... Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'on connaît les dates des deux chocs entre le Real et le Barça en 2020-2021. La LFP espagnole a en effet communiqué le calendrier officiel et l'on peut noter l'apparition d'une sorte de Boxing day à l'anglaise. Comprenez que les joueurs du championnat espagnol joueront pendant les fêtes de fin d'année, à l'instar de leur homologues de Premier League. Ainsi, la 15e journée est prévue le 23 décembre et la 16e le 30 décembre. Les clubs ibériques entameront par ailleurs l'année 2021 dès le 3 janvier avec la 17e journée. > Liga : Les dates des Clasicos et du « Boxing day » dévoilées Déjà absent aux tests médicaux de reprise du FC Barcelone, dimanche, Lionel Messi n'était pas non plus présent lors du premier entraînement collectif dirigé par Ronald Koeman, ce lundi. C'était attendu. Comme prévu, Lionel Messi n'était pas présent lors du premier entraînement collectif du FC Barcelone afin de préparer la saison 2020-2021. Le natif de Rosario confirme ainsi encore un peu plus sa volonté de partir, lui qui n'avait pas été là dimanche, pour les tests médicaux de reprise. Décidé à quitter le club catalan, comme il l'a notifié par burofax, mardi, l'Argentin n'aurait, de toute façon, pas pu participer à la séance étant donné qu'il n'a pas passé le test du coronavirus. > FC Barcelone : Messi absent lors du premier entraînement