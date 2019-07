Mali vs Côte d’Ivoire : Wilfried Zaha veut quitter le rassemblement des Eléphants !

Dix jours après l'élimination de l'équipe de France féminine contre les Etats-Unis (1-2) en quarts de finale de la Coupe du Monde, Corinne Diacre a avoué être encore sur sa faim, dans un entretien accordé au Parisien.

Diacre : « J'ai fait des choix, je les assume »

Il lui faudra peut-être du temps avant de passer à autre chose. Dans un entretien accordé au Parisien ce dimanche, Corinne Diacre a avoué avoir toujours en travers de la gorge le parcours des Bleues et la fin prématurée de leur parcours dans la Coupe du Monde féminine 2019. La sélectionneure de l'équipe de France a notamment déclaré : « Moi aussi, je reste sur ma faim.» Un parcours relativement mitigé et qui a donc pris fin en quart de finale contre les Etats-Unis (1-2), alors que les Bleues espéraient bel et bien briller chez elles, dans « leur » Mondial. L'ancienne coach de Clermont, âgée de 44 ans, l'a reconnu : « Ce n'est pas encore digéré. » Maintenue à son poste à la tête de l'équipe de France féminin de football par Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF), Corinne Diacre est revenue sur ce qu'il s'est passé après l'élimination : « Le lendemain, on a eu du mal à se quitter. Les filles ont beaucoup pleuré. On a traversé malgré tout quelque chose de fort. »A ce moment, la technicienne avait pris cette sortie de route prématurée comme un « échec » et affirme aujourd'hui encore assumer sa « part de responsabilité », tout en détaillant :Sur un ton un peu plus léger, Corinne Diacre a également évoqué sa nouvelle notoriété, elle qui a bien mis « deux heures » pour parvenir à faire ses courses le lundi qui a suivi, à savoir le 1er juillet : « Je voulais voir la réaction des gens. Je n'ai pas eu un seul commentaire négatif. Il y a de la bienveillance. »