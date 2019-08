Mali : Seydou Keita brise le silence et donne de ses nouvelles !

Depuis la fin de son contrat avec le club qatari d'El Jaish en 2016-2017, Keita n'a plus rejoué. Après près de deux ans de silence, il a fait une sortie où il confirme la fin de sa carrière, auprès du journal Aujourd'hui-Mali."...Evidemment, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière footballistique. Ce, pour diverses raisons, notamment pour une blessure. En plus la motivation n’y était plus et tout cela a coïncidé avec le décès de ma mère. C’est partant de toutes ces raisons que j’ai finalement décidé d’arrêter ma carrière après plusieurs années d’activités sportives au haut niveau", a expliqué l'ex-star du FC Barcelone.A lire aussi >> Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 36e - Seydou Keita