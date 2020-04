Mali: Seydou Keita au cœur de la lutte contre le Covid-19

Liverpool se serait positionné pour obtenir la signature de la star du PSG, Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, la vedette du PSG et de l’Equipe de France, est constamment annoncé du côté du Real Madrid. Toutefois, et si l’on se fie à ce que rapporte le site espagnol Eldesmarque, les Merengue se sont fait devancer par un autre grand club européen dans l’opération qui consiste à matérialiser l’intérêt envers le champion du monde. Les Reds de Liverpool auraient déjà transmis une proposition pour obtenir ses services. L’information est à prendre avec des pincettes, mais elle n’est pas dépourvue de sens connaissant l’admiration qu’a Jurgen Klopp pour le buteur français et aussi le pouvoir financier des Merseysiders.

Nike pousserait pour le recrutement de Mbappé

Liverpool fait partie des clubs les plus riches au monde et la crise actuelle ne devrait que modérément impacter leur marge de manœuvre sur le marché des transferts. D’autant plus que leur budget va être boosté par l’arrivé d’un nouveau partenaire, à savoir Nike. L’accord passé avec l’équipementier américain est parmi les plus chers en Europe (80M€). Et pour lancer sa collaboration avec les sextuples champions d’Europe, la célèbre marque à la virgule verrait d’un bon œil la venue d’une star planétaire à Anfield. Et, bien sûr, Mbappé colle parfaitement à ce profil.