Mali : Mohamed Magassouba conforté au poste de sélectionneur

Ci-après le Top 20 africain :

Laa procédé ce jeudi 24 octobre à l’actualisation de son classement mensuel des nations, déterminant les meilleures équipes nationales des mois de septembre-octobre 2019. Comme il fallait s’y attendre, et suite aux récentes confrontations amicales , il y a eu plusieurs réaménagements dans le tableau de la zone Afrique. A lire aussi >> Le Top 20 africain des mois d'août-septembre En effet, et si les cinq premières places du Top 20 africain restent inchangées avec lequi continue de trôner sur le "Continent-Mère" en compagnie de la(2), du(3), de l'(4) et du(5), les "Léopards" de lagrimpent quant à eux d'une position au classement mondial et s’emparent désormais de la neuvième place, au détriment des "Eléphants" de la(10). Le Top 10 africain est complété par l'(6) qui devance toujours les "Black Stars" du(7) et les "Lions Indomptables" du(8). La plus mauvaise performance est sans doute celle du "Syli National" de laqui perdau classement mondial pour se retrouver recalé à la 15ème position africaine. Il convient de noter également les belles progressions des "Etalons" duqui grimpent d'une position au classement pour se retrouver 12èmes mais également des "Cœlacanthes" des, auteurs d’une ascension fulgurante avec une hausse de 5 places.1- Sénégal (20e mondial) 2- Tunisie (29e) 3- Nigeria (35e) 4- Algérie (38e) 5- Maroc (42e) 6- Egypte (49e) 7- Ghana (51e) 8-Cameroun (52e) 9- RD Congo (54e) 10- Côte d'Ivoire (56e) 11- Mali (59e) 12- Burkina Faso (60e) 13- Afrique du Sud (72e) 14-Cap-Vert (77e) 15- Guinée (78e) 16- Ouganda (79e) 17- Zambie (81e) 18- Bénin (82e) 19- Gabon (87e) 20- Congo (92e) Au classement mondial, ladomine toujours la planète football. Suivent laet le1. Belgique 2. France 3. Brésil 4. Angleterre 5. Uruguay 6. Portugal 7. Croatie 8. Espagne 9. Argentine 10. Colombie