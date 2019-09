Mali : les Aigles pourraient changer de sélectionneur

« Je suis arrivé en retard à l’entraînement de pré-saison car j’étais à la Coupe d’Afrique des Nations et Kostas Manolas avait rejoint une nouvelle équipe, donc il nous a fallu un certain temps pour apprendre à jouer ensemble et nous avons concédé beaucoup de buts, mais nous nous sommes améliorés », a déclaré Koulibaly, Football Italia. « J’essaie de me donner à 110% de les fans, car ils me donnent beaucoup d’amour et je veux les remercier.Je me lance dans le défi pour eux, car je veux porter les couleurs de Napoli au sommet, de sorte que cela me remplisse le cœur quand ils m’encouragent », a-t-il confié. Naples se déplace à Lecce ce dimanche pour le compte de la quatrième journée de la Serie A.