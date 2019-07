🔴Mali - Côte d'Ivoire: les compositions officielles !

Le technicien franco-congolais est trĂšs déçu de prestations de son Ă©quipe lors des diffĂ©rentes rencontres disputĂ©es Ă cette grande fĂȘte du football du content. En fin contrat depuis fĂ©vrier 2017 et sous la pression de tout bord, Jean Florent Ibenge n’exclut possible pas son dĂ©part aprĂšs cette 32Ă©dition de la CAN. Mais avant tout, il propose une rĂ©union d’évaluation avec les cadres de l’équipe nationale et la FĂ©dĂ©ration Congolaise de Football Association (FECOFA) afin que tout soit tirĂ© au clair. « On sort aujourd’hui avec beaucoup de regrets du fait qu’on ait pas marquer ces buts-lĂ . Puisqu’on avait cette possibilitĂ© de le faire et on l’a pas fait.  Ça fait un moment que coach Ibenge est lĂ . Donc la suite vous l’aurez trĂšs bientĂŽt (
) C’est fort possible que cela soit mon dernier match avec les LĂ©opards. On attend parler avec le prĂ©sident. C’est fort possible ». a dĂ©clarĂ© Florent Ibenge.En fin avril dernier, le ministre national des sports et loisirs avait annoncĂ© qu’il va proposer au sĂ©lectionneur national de la RDC un nouveau contrat d’objectif pour une durĂ©e de 4 mois. Un contrat que Florent Ibenge n’a jamais acceptĂ© de signer.