Malcom (FC Barcelone) finalement vers le Zenit ?

Dans un long entretien accordé au Figaro et au Parisien, Patrice Evra est revenu sur le douloureux épisode de Knysna après avoir officialisé sa retraite.

Evra : « Je devais lire le papier devant les médias »

Evra : « J’ai pris dans la tronche et je l’ai accepté »

La Gazzetta dello Sport, le Parisien, le Figaro. Lundi, Patrice Evra a officialisé sa retraite de joueur dans plusieurs médias. Le moment de faire le bilan d’une carrière très riche, marquée par de très nombreux succès mais aussi par des pages plus sombres. Parmi ces dernières,, occupe forcément une place de choix. Et lui laisse des regrets : « J'aurais dû laisser mon portable ouvert et écouter les avis de certains comme Didier (Deschamps). Je me suis mis dans une bulle, je ne savais pas quelles répercussions cela pourrait occasionner, a-t-il avoué dans les deux quotidiens français. En étant capitaine, j'aurais dû prendre les choses moins à coeur. Je me suis fait bouffer. Au lieu de penser au groupe, j'aurais dû penser à ma tronche ».Et alors qu’il a annoncé la sortie d’un livre dans lequel il raconterait tout cet épisode en détail, l’homme aux 81 sélections en équipe de France a révélé une petite anecdote sur la tristement célèbre lecture du communiqué des joueurs par Raymond Domenech : « Le coup du papier, je devais être en charge de le lire devant les médias, explique-t-il Quand on arrive au stade pour l'entraînement, je montre le texte à Raymond et là il ne me le redonne pas. "". Je lui réponds que non, que je n'ai pas confiance… »« Et là je monte dans le bus, les gars me demandent où est le papier, poursuit-il. Ils me demandent d'aller le chercher car ils avaient peur que Raymond déforme nos propos. J'y vais, et je ne sais plus quel joueur tire le rideau du bus et dit que le coach lit le communiqué aux médias.». Même si l’ancien latéral de la Juventus n’est finalement pas allé lui-même devant les journalistes, la traque de la « taupe » et une conférence de presse surréaliste n’ont ensuite pas joué en sa faveur. « Bien sûr que j'ai payé pour tout le monde. J'ai pris dans la tronche et je l'ai accepté », résume-t-il. Du haut de ses 38 ans, le natif de Dakar veut désormais se consacrer à sa carrière d’entraîneur. Fort de ses réussites, et avec quelques boulets à traîner.