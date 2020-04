▷Vidéo: Quand Malcom reçoit son prix de joueur du mois...par drone !

Les deux quintuples vainqueurs du Ballon d’Or ont partagé une aventure commune en Liga durant près de dix ans (2009-2010), respectivement au Real Madrid et au FC Barcelone, partageant notamment des «Classicos» mémorables. Le Portugais a un jour raconté sa rivalité avec l’Argentin à France Football. «Beaucoup de gens disent qu’on s’est boosté l’un l’autre. Qu’être l’un en face de l’autre en Espagne nous a permis d’être meilleurs, plus performants, et c’est sans doute vrai. Au Real, je ressentais davantage sa présence qu’à Manchester, donc un peu plus de pression. D’un certain point de vue, ç’a été une rivalité salutaire, le symbole de celle de nos deux clubs, le Real et le Barça. Je crois qu’il a dit récemment que je lui manquais sur le plan de la compétition. Mais au-delà de ça, ma motivation ne dépend pas des autres. J’ai envie d’être au top en permanence.» «C’est toujours agréable quand on parle de vous de manière flatteuse. Qu’on dise que j’ai été le meilleur, un joueur fantastique. Aujourd’hui, j’écoute ce qu’on dit de moi. Après, quand j’aurai fini, à la fin de ma carrière, je m’en foutrai car je débrancherai tout», explique-t-il. De son côté, Léo Messi a lui aussi évoqué sa rivalité avec CR7 : « Ce fut un duel spécial et il restera pour toujours, car il a duré de nombreuses années et il n’est pas facile de se maintenir à ce niveau pendant longtemps, a-t-il confié. Être sur un pied d’égalité pendant tant d’années en compétition, je pense que cela restera pour toujours. Le duel sportif entre nous a été très agréable sur le plan personnel et je pense que les gens ont pris du plaisir aussi, que ça soit ceux du Real ou du Barça, ou même les fans de football en général », a indiqué la Pulga avant d'ajouter : « Quand Cristiano était au Real, les matchs étaient toujours spéciaux, a enchéri La Pulga. Ils étaient déjà très particuliers mais ils le sont devenus encore plus quand il est arrivé en Espagne. Mais bon, c’est du passé maintenant. Il faut regarder vers l’avant. » A lire aussi >> Juventus : Cristiano Ronaldo ne voudrait jouer que ...