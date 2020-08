Malang Diédhiou, nouveau membre du comité exécutif de la FSF

Didier Deschamps a dévoilé jeudi sa liste des joueurs retenus pour affronter la Suède et la Croatie les 5 et 8 septembre dans le cadre de la Ligue des nations. Une liste qu'intègrent pour la première fois Houssem Aouar, Eduardo Camavinga et Dayot Upamecano, et que retrouve Adrien Rabiot. Positif au coronavirus, Paul Pogba n'en est pas.

Aouar et Upamecano appelés

La liste de l'équipe de France

Gardiens : Lloris, Mandanda, Maignan

Défenseurs : Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F. Mendy, Varane, Upamecano

Milieux : Camavinga, Kante, Nzonzi, Rabiot, Sissoko

Attaquants : Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikone, Mbappé, Martial

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France,dans le cadre de la Ligue des nations. Il s'agit de sa première liste depuis novembre 2019. En effet, le Covid-19 est depuis passé par là, le confinement aussi et avec lui une période d'arrêt des championnats. À quoi ressemble donc cette équipe de France new look ?Cette première liste de l'année 2020 comporte trois petits nouveaux avec le défenseur central du RB Leipzig, éliminé au stade des demi-finales de la C1 face au PSG, Dayot Upamecano. Et puisqu'on parle de joueurs performants lors du Final 8 de l'UEFA. Le Rennais Camavinga reçoit lui aussi une première convocation. Positif au coronavirus, Paul Pogba est absent. Son collègue à Manchester United, Anthony Martial, fait son retour en Bleu. Retour beaucoup plus surprenant pour le Turinois Adrien Rabiot.