Makoun au TP Mazembe ? Le club dément catégoriquement

Résultats et palmarès de la CAN 1968

Phase de groupes:

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale

Le classement final:

Meilleur buteur de la compétition:

Au programme cette semaine, laédition deenqui a vu lesde la République Démocratique du Congo inscrire pour la première fois de leur histoire le nom de leur pays au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions africaines.En 1968, le pays dirigé d’une main de fer par l’ex empereuraccueillait la sixième édition de la compétition pour la deuxième fois après celle de 1962. Une édition qui a été marquée par une génération exceptionnelle de. Ceux-ci ont à cette occasion gravé en lettres d’or leur nom dans le grand livre de la coupe africaine en s’adjugeant pour la première fois le sacre. A lire aussi >> Une CAN, un but: 1968, Kalala écrit l'Histoire des Léopards Lors de ce tournoi, le nombre de participants est passé de six à huit. Outre le pays organisateur, le Ghana , l’ Algérie , le Congo Kinshasa (RD Congo), l’ Ouganda , la Côte d’Ivoire , le Sénégal et le Congo Brazzaville ont participé à la compétition. Les huit qualifiés ont été répartis en deux poules de quatre, dont seuls les deux premiers accèdent aux demi-finales, un format qui va perdurer jusqu’à l’édition 1992. Le Groupe A était composé de l’, lal’et l’Les "Walya" se sont qualifiés premiers du groupe avec 6 points, devançant les "Eléphants" qui n'ont récolté que 4 points. Au sein du Groupe B, le tenant du titre ghanéen a terminé premier au classement avec 5 points, suivi du(4 points). Quant au, il a achevé son parcours à la troisième position avec 3 points tandis que len’a obtenu aucune unité. En demi-finales, l’s’est inclinée face ausur le score de (2-3) après prolongations tandis que lesduse sont qualifiés à la finale au dépens de la Côte d’Ivoire de Laurent Pokou après à une rencontre âprement disputée (score final : 4-3). Les Congolais qui disputaient leur première finale de Coupe d’Afrique des Nations et, pour leur seconde participation, atteignent enfin la consécration suprême en s’imposant face au1 à 0 grâce notamment à un but mémorable signé l’illustre buteur congolaisalias «Le Bombardier». Une réalisation historique qui a permis au «» d’intégrer pour la première fois le palmarès de lamettant ainsi un terme à la domination dessur le continent africain. C’était il y a! Les nostalgiques de la grande époque desde la République Démocratique du Congo devraient particulièrement apprécier les séquences vidéo ci-dessous résumant les péripéties de la finale de 1968 :1) Éthiopie: 6 points2) Côte d’Ivoire: 4 points3) Algérie: 2 points 4) Ouganda: 0 point1) Ghana: 5 points2) Congo Kinshasa: 4 points3) Sénégal: 3 points 4) Congo: 0 pointÉthiopie 2 - 3 (a.p)4 - 3 Côte d'IvoireEthiopie 0 - 1Ghana 0 - 1(but de Kalala Mukendi)1)(champion) 2) Ghana 3) Côte d'Ivoire 4) Ethiopie 5) Sénégal 6) Algérie 7) Congo 8) OugandaLaurent Pokou (Côte d'Ivoire): 6 buts