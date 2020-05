Mahrez : "Ça vaut 1 000 Coupes du monde avec la France"

Voici le vrai bilan du Comité exécutif sortant de la Fédération ivoirienne de football à la tête de l’instance du ballon rond local depuis le 10 septembre 2011, dont le premier vice-président, Sory Diabaté, sera le représentant lors du prochain scrutin présidentiel de l’organe de gestion de la discipline reine. Découvrez les faits marquants du mandat du locataire de la maison de verre de Treichville.2012 Can des seniors, finaliste 2013 Can Beach Soccer, finaliste Mondial Beach Soccer, 1ère participation Can U17, vainqueur et qualification au Mondial 2014 Can féminine, médaille de bronze et qualification pour le Mondial 2015 au Canada Participation à la Coupe du monde au Brésil Participation à la Coupe du Monde 2015 au Canada Mondial de Montaigu U16, vainqueur devant la Corée Beach Soccer : vainqueur du tournoi international Copa Lagos au Nigeria Obtention de l’organisation de la Can 2023 2015 Can 2015, vainqueur Beach Soccer, médaille d’or au tournoi international Copa Lagos au Nigeria Beach Soccer, médaille d’or au tournoi international de Durban en Afrique du Sud 2016 Chan, médaille de bronze 2017 Jeux de la francophonie football, médaille d’argent de la sélection U20 11ès Jeux africains, médaille de bronze avec la sélection féminine Tournoi de Toulon, finaliste avec la sélection U20 2018 Coupe Ufoa des dames, médaille d’argent 2019 Coupe Ufoa dames, médaille d’argent Can U23, finaliste et qualification pour les JO ‘’Tokyo 2020’’ Dotation financière 2011 Subvention Ligue 1, de 38 millions à 50 millions Fcfa Subvention Ligue 2, de 8 millions à 20 millions Fcfa Subvention Division 3, de 7 millions à 15 millions 2013 Coupe de la Ligue, 6,5 millions Fcfa au vainqueur depuis 2013 2016 Partenariat Fif-Canal+ et Rti droits TV, 70 millions puis 75 millions Fcfa Partenariat Fif-Vivo Energy, challenge Shell Fuel Save récompensant le leader de chaque journée de championnat Ligue 1(26 millions/saison) Droits TV de 2016 à 2020, 70 millions Fcfa Ligue 1 2017 Coupe nationale (dotation), vainqueur de 5 à 10 millions Fcfa, finaliste de 5 à 7,5 millions Fcfa Champion de Côte d’Ivoire Ligue 1, 6 millions Fcfa en 2011 et 20 millions de 2012 à 2019 2018 Football féminin, 2 millions 500 mille Fcfa par club Infrastructures 2014 Remise de la pelouse synthétique du CTNF de Bingerville 2016 Eclairage des stades Robert Champroux et parc des sports 2018 Remise des pelouses synthétiques des stades de Yopougon et Abobo 2020 Revêtement de la pelouse synthétique du stade Robert Champroux 2016 à 2020 Dotation de 20 millions Fcfa par club à l’Asec Mimosas et à l’Alliance Indénié pour la réalisation de terrain d’entraînement Actions sociales 2012 à ce jour, Auto-assurance maladie des clubs (1368 adhérents pour 2034 bénéficiaires) Développement Nombre d’entraîneurs et éducateurs formés, 254 en 2011 et 884 de 2011 à 2019 Nombre de clubs, 136 en 2011 et 434 en 2020 Nombre de stages d’arbitres, 23 en 2019 et 28 en 2020 Nombre d’arbitres formés, 329 en 2011 et 918 en 2020 Promotion 2012 à 2016, diffusion sur Rti 1 de 52 marches de Ligue 1 2016 à 2020, diffusion sur Canal+ de 104 matches de Ligue 1 et 52 matches de Ligue 1 sur Rti 1 2019, signature de partenariat Fif/Olgane permettant la fourniture en eau minérale à tous les clubs 2020, signature avec la Rti de la diffusion en direct des matches de Ligue 2