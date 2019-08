Madagascar : la drôle de situation de Nicolas Dupuis !

Après quelques jours de repos au Sénégal après la coupe d’Afrique des nations, Sadio Mané a repris les entraînements avec Liverpool, ce mardi 6 août 2019. L’international Sénégalais n’a eu que deux semaines de repos après une longue saison avec Liverpool et avec le Sénégal.

La saison 2019/2020 est la saison de tous les dangers pour Sadio Mané. Après une excellente saison avec Liverpool et avec l’équipe nationale du Sénégal, l’attaquant sénégalais est attendu pour confirmer. Cependant ça ne sera pas chose facile. En effet, entre 25 mai 2018 et le 19 juillet 2019, Sadio Mané a joué plus de 70 matchs et il a parcouru plus de 100 000 KM en avion. Le feu follet sénégalais n'a eu que 22 jours de repos durant cette période selon les informations de FIFPro.

Avec toute cette fatigue accumulée, le rendement de Sadio Mané dans les prochains matchs est au centre de tous les débats. Sans un repos et une préparation adéquate, le numéro 10 de Liverpool pourrait aussi se blesser facilement. Son entraîneur en club, Jurgen Klopp va dans le même sens. « Je ne veux pas avoir l'air d'un râleur, mais la saison de Sadio Mané se termine ce vendredi. Elle aura duré treize mois. Avez-vous déjà entendu parler d'une année de treize mois ? C'est difficile, c'est long. Nous devons nous assurer de préparer Sadio pour la saison. Espérons que nous pourrons traverser cette période sans blessures, ce serait vraiment important », avait déclaré le coach allemand en conférence de presse à la vielle de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019 qui opposait l'Algérie au Sénégal (1-0).