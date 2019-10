Lyon : Wenger partant mais Blanc reste en pole

Le milieu de terrain allemand Bastian Schweinsteiger a annoncé mardi, dans un communiqué publié sur Twitter, qu’il prendrait sa retraite à l’issue de cette saison, soit en décembre prochain.



Nun ist die Zeit gekommen: ich danke Euch und meinen Mannschaften @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire und @DFB_Team. Natürlich danke ich auch meiner Frau @AnaIvanovic und meiner Familie für Ihre Unterstützung. pic.twitter.com/SrCdP8m6ia

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019

Schweinsteiger, un palmarès long comme le bras



A 35 ans, Bastian Schweinsteiger a décidé de dire stop. Sous contrat avec Chicago Fire jusqu’en décembre prochain, le milieu de terrain allemandcomme il l’a annoncé mardi sur son compte Twitter. Le numéro 31 du club américain a ainsi disputé son dernier match à l'occasion du déplacement des siens à Orlando (2-5), dimanche. « Dire au revoir à ma carrière de footballeur me rend un peu nostalgique, mais j’ai également hâte de relever les challenges excitants qui m’attendent prochainement », a-t-il notamment expliqué. L’homme aux 500 matchs avec le Bayern Munich a passé la majeure partie de sa carrière au sein du club bavarois, entre 2002 et 2015.Le temps d’y remporter la Ligue des Champions en 2013 et de s’offrir, entre autres,. Le natif de Kolbermoor a ensuite effectué une pige d’un an et demi du côté de Manchester United, où il a remporté la Coupe d’Angleterre, la Coupe de la Ligue anglaise et la Ligue Europa avant de rejoindre Chicago et la MLS en janvier 2017. En équipe nationale, « Schweini » a cumulé 24 buts en 121 sélections et remporté la Coupe du Monde 2014. Un palmarès long comme le bras pour un pied droit d’exception.