Lyon : Un troisième adjoint pour Garcia

Venu avec deux adjoints à Lyon, Rudi Garcia pourra désormais compter sur Paolo Rongoni, un préparateur physique déjà présent à Marseille.



— Olympique Lyonnais (@OL) October 28, 2019

Le staff de l’OL s’étoffe de jour en jour et Rudi Garcia recrée doucement la même équipe qu'il avait à la Roma et à l’OM. L’ancien coach olympien est arrivé dans le Rhône avec seulement un adjoint, Claude Fichaux, et a souhaité garder le staff en place. Un choix qui a fait la différence lors de la nomination du nouvel entraîneur sur le banc de l'OL. Son principal concurrent Laurent Blanc, lui, souhaitait venir avec deux adjoints. Mais aujourd'hui,« Rudi Garcia, nommé à la tête du groupe professionnel le 15 octobre dernier a décidé de renforcer son staff technique. Après les arrivées de son adjoint, Claude Fichaux et du superviseur Christophe Prudhon, qu’il a côtoyés à Lille, Rome et Marseille, Rudi Garcia consolide à nouveau son staff technique avecPréparateur physique depuis 1997, Paolo Rongoni a officié dans de nombreux clubs comme la Lazio (2012 – 2014), l’AS Roma (2014 – 2015) et l’Olympique de Marseille (2017- 2019).L’arrivée de Paolo Rongoni vient ainsi compléter l’expertise et les compétences déjà en place au sein du staff lyonnais, et notamment de sa cellule performance aux côtés des trois préparateurs physiques, Antonin Da Fonseca, Dimitri Farbos et Cédric Uras ».