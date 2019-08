Lyon : Un Brésilien de Brighton dans le viseur

« Chacun aura en mémoire qu’il y a un avant et un après Florent Ibenge en sélection. Faire passer l’intérêt du pays, du collectif avant ses intérêts privés. C’est ce que nous devons transmettre à nos générations futures, c’est ce que fait M. Ibenge avec cette décision courageuse », a indiqué l'attaquant de Beijing Guoan sur les réseaux sociaux. Cédric Bakambu se souvient également de ses débuts en sélection. Il dit avoir été bien accueilli par Florent Ibenge. « Lors de mes premiers pas en sélection nationale, le coach Ibenge était là pour m’accueillir avec bienveillance et professionnalisme. Nous avons partagé, le coach, mes coéquipiers et moi de belles années avec le même but : Hisser haut les couleurs de notre belle nation », a-t-il ajouté. « Lorsqu'un joueur est mauvais, on le remplace. Je pense qu'il devrait en être de même à tous les niveaux, que ce soit pour les entraîneurs ou pour les responsables de la Fédération. Le football de haut niveau réclame de l’exigence à tous les niveaux, avec des remises en question à tous les postes. Et aujourd'hui, à titre personnel, je pense que Florent Ibenge n'est plus l'homme de la situation, même si je n'oublie pas qu'il a fait du très bon travail à la tête de la sélection », avait déclaré il y a quelques semaines Cédric Bakambu dans une interview accordée à So Foot.