Lyon : Tony Parker dévoile ses projets pour l'OL

En inscrivant un doublé, mercredi lors du carton d'Arsenal contre Norwich (4-0), Pierre-Emerick Aubameyang est devenu le premier joueur de l'histoire des Gunners à atteindre la barre des 50 buts aussi rapidement (79 matchs). De quoi lui valoir les félicitations de son entraîneur Mikel Arteta.

Arteta : « Il peut encore progresser »

Mikel Arteta lui a immédiatement tiré son chapeau. Pourtant, l'entraîneur espagnol d'Arsenal est certain que l'on a encore rien vu, et que Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans), devenu mercredi soir contre Norwich le premier joueur de l'histoire du club à atteindre aussi vite la barre des 50 buts (au bout de 79 matchs, contre 83 pour Thierry Henry) peut aller encore plus haut. Et si l'ancien milieu de terrain du PSG n'a pas hésité à féliciter son attaquant pour sa performance folle, elle n'a d'ailleurs pas semblé le surprendre outre-mesure. Pour Arteta, Aubameyang n'a fait que récolter les fruits du travail incroyable qu'il abat chaque jour à l'entraînement, et ce depuis le début de sa carrière. « Ce qu’il a fait aujourd’hui (mercredi), devenir le joueur le plus rapide de l’histoire d’Arsenal à inscrire cinquante buts, ça dit tout de sa mentalité. Cela récompense la façon qu’il a chaque jour pour finir les actions et aider l’équipe. Il a décidé d’être meilleur chaque jour (...) Je ne suis pas un magicien, mais j’espère qu’il en marquera au moins cent (buts) de plus (rires). »Le coach des Gunners espère surtout que son buteur décidera de poursuivre l'aventure à Arsenal, alors que les plus grands d'Europe lui font les yeux doux (en particulier les deux monstres de Liga le Real Madrid et le Barça), et probablement plus encore après ce record que seuls cinq joueurs de Premier League n'ont pas à lui envier (dont Mohamed Salah, auteur de son 50eme but sous les couleurs de Liverpool après seulement 72 matchs). Mais, visiblement, le discours que l'international gabonais a encore tenu récemment à Arteta rend ce dernier très confiant quant à la suite. « J’espère que nous allons le garder encore longtemps. Nous avons besoin de joueurs qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment dans le match dans n’importe quelle compétition, surtout en jouant tous les trois jours. Il a envie de rester avec nous, il est heureux ici et il voit ce que l’on a envie de faire. » Arteta, en ce qui le concerne, rêve d'aider « Aubame » à toucher les étoiles. « Je pense qu’il peut encore progresser dans certains domaines de son jeu. C’est un travail énorme, et il l’a fait dans plusieurs clubs. On travaille chaque jour pour ça. »