Lyon : Toko-Ekambi ciblé

Cristiano Ronaldo a désormais inscrit 56 triplés en club et pour son pays : ⚪️ Real Madrid (44) 🇵🇹 Portugal (9) 🏁 Juventus (2) 🔴 Manchester United (1) Plus de triplés que tous joueurs actifs. 🐐🔥 pic.twitter.com/jIigqfM9ED — Ronaldo France (@Ronaldo_France) 7 janvier 2020

Cristiano Ronaldo a inscrit au moins un triplé dans 10 compétitions différentes : 🎩 Coupe du Monde 🎩 Ligue des Champions 🎩 Serie A 🎩 Premier League 🎩 Liga 🎩 Coupe du Roi 🎩 CDM des clubs 🎩 Ligue des Nations 🎩 Qualifications CDM 🎩 Qualifications Euro pic.twitter.com/GpQL0jPKbO — BeFoot (@_BeFoot) 7 janvier 2020

Cristiano Ronaldo est l'actuel 3ème meilleur buteur du championnat grâce à son triplé lors de #JuveCagliari ! 1/ Immobile : 19 ⚽️ 2/ Lukaku : 14 ⚽️ 3/ Cristiano Ronaldo : 13 ⚽️ 4/ Joao Pedro : 11 ⚽️ pic.twitter.com/0e83NeLcmU — JUVE FAN INFO FRANCE 🇫🇷 (@JuveFanInfoFR) 6 janvier 2020

Le Portugais a réussi l'exploit de marquer un triplé dans trois pays différents après Alexis Sanchez. Un triplé en Serie A, un triplé en Liga et un triplé en Premier League durant le 21eme siècle. Le Chilien a réussi l'exploit avant lui en marquant des triplés avec l’Udinese en Italie, Arsenal en Angleterre et le Barça en Espagne. L'ancienne star du Real Madrid a marqué son 36e triplé, tout en étant le plus prolifique les cinq grands championnats européens depuis 2008. Lionel Messi suit avec 34 triplés, tandis que Luiz Suarez est loin avec ses 16 coups du chapeau. Cagliari était le seul club contre lequel Ronaldo n'a pas marqué mais maintenant que c'est fait, le Portugais a inscrit des buts contre tous les clubs qu'il a rencontré en Serie A depuis son arrivée il y a un an et demi. A lire aussi >> Mercato : Cristiano Ronaldo annoncé au PSG par Diario Gol !