Lyon tenté par un défenseur américain ?

Lyon a été battu par le Genoa ce samedi soir à Gueugnon, au terme d'un match amical riche en spectacle (3-4).

Yanga-Mbiwa dans tous les coups

Battu par le Servette Genève , la semaine dernière, pour son premier amical de l’été, l’Olympique Lyonnais est encore passé à côté de la victoire ce samedi pour sa deuxième rencontre de préparation.. Avec un onze composé de titulaires en puissance et de jeunes, l’OL a bien démarré avec un but lointain de Thiago Mendes (11eme), placé en pointe basse du milieu à trois lyonnais. Mais le Genoa s’est procuré les meilleures occasions et a fini par obtenir un penalty après une grosse erreur de Yanga-Mbiwa. Criscito l’a transformé (15eme), puis Lopes a dû s’envoler pour empêcher les visiteurs de prendre l’avantage sur un tir lointain. A la mi-temps, Tatarusanu, Dubois, Traoré et Depay ont fait leur apparition sur la pelouse et les débats se sont enflammés.Sur un corner, Yanga-Mbiwa a redonné l’avantage à l’OL en reprenant le ballon de la poitrine à bout portant (52eme). A peine entré, le jeune Fofana a lui fait le break avec une frappe magnifique qui est venue se loger dans la lucarne du portier adverse (62eme).D’abord par Giglione, à l’entrée de la surface (65eme), puis par Hiljemark, laissé libre de tout marquage par Jean Lucas à la réception d’un centre venu de la droite (71eme). Sans un sauvetage sur sa ligne de Yanga-Mbiwa, l’équipe de Sylvinho aurait pu encaisser un autre but. Trop en difficulté défensivement, ce quatrième but a fini par être encaissé par l’OL. Dans la surface, Kouamé a réalisé un bel enchaînement pour laisser Tatarusanu sans solution. Il faudra faire mieux et tenter de gagner le week-end prochain contre Arsenal, pour le début de l’Emirates Cup.