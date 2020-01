Lyon : Tatarusanu s'exprime sur son manque de temps de jeu

Le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo est à la recherche de son sixième titre et il l'a prouvé en démarrant cette année 2020 sur les chapeaux de roues.



Amazing feeling to kick off 2020 with a hat-trick and a victory!⚽⚽⚽💪🏽#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/M8XD1ZQrhl

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 6, 2020

La Juventus a signé son premier succès de l'année en Serie A contre Cagliari grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo et un but d'Higuain.Cr7 devient ainsi le deuxième joueur seulement à mettre un triplé en Serie A, un triplé en Liga et un triplé en Premier League durant le 21e siècle, après Alexis Sanchez. Un exploit réalisé par le Chilien grâce à des "hat-tricks" avec l'Udinese en Italie, Arsenal en Angleterre et le Barça en Espagne.Cristiano Ronaldo aime bien les triplés lui aussi, puisque celui de ce lundi était le 36e du joueur lusitanien en carrière.Lionel Messi suit avec 34 triplés, tandis que Luiz Suarez est loin avec ses 16 coups du chapeau. Cr7 a aussi désormais marqué contre tous les clubs qu'il a affronté depuis son arrivée en Serie A il y a 18 mois. Bref, voilà qui augure d'une belle année 2020 pour le Portugais.